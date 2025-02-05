スプートニクは、過去10年間に米国が旧ソ連諸国の「民主化」に費やした金額をグラフで示している。

【図解】民主主義輸出の終わり？ 米国が旧ソ連諸国の「民主化」に費やした金額

対外援助を担う米国の政府機関「国際開発局（USAID）」の活動が事実上停止することが決定した。USAIDは1961年の創設以来、半世紀以上にわたり各国への人道支援や民主化活動への関与など自国の外交政策を支えるための活動を行ってきたが、旧ソ連諸国もその例外ではなく、米国はこれらの国々の「民主化」推進のため、多額の支援を行ってきた。