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三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引で3000万円の利益を得た疑い、関係先を強制調査
三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引で3000万円の利益を得た疑い、関係先を強制調査
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三井住友信託銀行の元社員が業務で知った情報をもとにインサイダー取引を行った疑いが持たれている問題で、証券取引等監視委員会は金融商品取引法違反の疑いで元社員の関係先を強制調査した。 2025年2月6日, Sputnik 日本
2025-02-06T10:34+0900
2025-02-06T11:04+0900
経済
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管理職だった元社員は取引で最大3000万円の利益を得たと見られており、2024年11月に懲戒解雇された。監視委員会は東京地検特捜部への告発も視野に、詳しい株取り引きの状況について調査を進めている。
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三井住友信託銀行の元社員がインサイダー取引で3000万円の利益を得た疑い、関係先を強制調査

2025年2月6日, 10:34 (更新: 2025年2月6日, 11:04)
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三井住友信託銀行 - Sputnik 日本, 1920, 06.02.2025
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三井住友信託銀行の元社員が業務で知った情報をもとにインサイダー取引を行った疑いが持たれている問題で、証券取引等監視委員会は金融商品取引法違反の疑いで元社員の関係先を強制調査した。
管理職だった元社員は取引で最大3000万円の利益を得たと見られており、2024年11月に懲戒解雇された。監視委員会は東京地検特捜部への告発も視野に、詳しい株取り引きの状況について調査を進めている。
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