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習主席、訪露招待を受け入れ＝ロシア大使
習主席、訪露招待を受け入れ＝ロシア大使
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ロシアのモルグロフ駐中国大使は、スプートニクに対し、中国の習近平国家主席が、5月9日にモスクワで予定されている大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）戦勝80周年記念式典への招待を受け入れたと明かした。 2025年2月10日, Sputnik 日本
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習主席、訪露招待を受け入れ＝ロシア大使

2025年2月10日, 17:40
© Sputnik / Sergey Guneev習主席、訪露招待を受け入れ＝ロシア大使
習主席、訪露招待を受け入れ＝ロシア大使 - Sputnik 日本, 1920, 10.02.2025
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ロシアのモルグロフ駐中国大使は、スプートニクに対し、中国の習近平国家主席が、5月9日にモスクワで予定されている大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）戦勝80周年記念式典への招待を受け入れたと明かした。
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