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モスクワ株式市場、露米電話会談を受けて急上昇
モスクワ株式市場、露米電話会談を受けて急上昇
Sputnik 日本
モスクワ取引所のデータによると、ロシアの株式市場は急上昇し、2024年7月3日以来の高値を記録した。 2025年2月13日, Sputnik 日本
2025-02-13T08:55+0900
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モスクワ株式市場、露米電話会談を受けて急上昇
2025年2月13日, 08:55
(更新:
2025年2月13日, 10:05
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モスクワ取引所のデータによると、ロシアの株式市場は急上昇し、2024年7月3日以来の高値を記録した。
日本時間の5時11分にかけて5.97％上昇し、3,198.1ポイントとなった。
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