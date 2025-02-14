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米国人受刑者の解放時の映像公開
米国人受刑者の解放時の映像公開
Sputnik 日本
麻薬を密輸した罪でロシアで有罪判決を受け服役していた米国人のマーク・フォーゲル受刑囚が釈放された際の映像が公開された。 2025年2月14日, Sputnik 日本
2025-02-14T20:44+0900
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米国人受刑者の解放時の映像公開
2025年2月14日, 20:44 (更新: 2025年2月14日, 20:47)
麻薬を密輸した罪でロシアで有罪判決を受け服役していた米国人のマーク・フォーゲル受刑囚が釈放された際の映像が公開された。