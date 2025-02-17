https://sputniknews.jp/20250217/19582317.html
ラブロフ露外相 サウジで米国務長官らと会談へ
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ロシアのラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官が18日、サウジアラビアのリヤドで米国代表と協議を行う。17日、ペスコフ露大統領報道官が明らかにした。 議題には、ウクライナ問題に関する交渉の可能性、プーチン・トランプ両大統領による会談、露米関係の修復などが含まれるとしている。 2025年2月17日, Sputnik 日本
2025-02-17T20:46+0900
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米国務省によると、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィットコフ中東担当特使が参加する。
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ラブロフ露外相 サウジで米国務長官らと会談へ
ロシアのラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官が18日、サウジアラビアのリヤドで米国代表と協議を行う。17日、ペスコフ露大統領報道官が明らかにした。 議題には、ウクライナ問題に関する交渉の可能性、プーチン・トランプ両大統領による会談、露米関係の修復などが含まれるとしている。
米国務省によると、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィットコフ中東担当特使が参加する。
ウクライナへの領土の譲歩は、考えることさえあり得ない。
会談の際はいつもそうだが、まずは相手の話を聞いてみたい。
米国は和平調停を助けることができるかもしれない。危機開始当初から大きな役割を果たしているからだ。
紛争継続を念頭に「凍結」を目標とする欧州諸国が和平協議ですることはない。