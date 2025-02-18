日本
https://sputniknews.jp/20250218/19584343.html
露米代表団の協議始まる　サウジアラビアで
露米代表団の協議始まる　サウジアラビアで
Sputnik 日本
サウジアラビア・リヤドで18日、露米高官協議が始まった。 2025年2月18日, Sputnik 日本
2025-02-18T16:58+0900
2025-02-18T17:58+0900
ロシア
政治
国際
セルゲイ・ラブロフ
サウジアラビア
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/12/19584564_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2670f1237c532d4141bccbfb6601a865.jpg
ロシアからはラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官が、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィトコフ中東担当特使が参加している。 協議の主なテーマは露米関係の修復。さらに、ウクライナ紛争の調停についても触れられるとみられる。
サウジアラビア
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/12/19584564_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_da00101336e6936c01efc52d4561805c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア, 政治, 国際, セルゲイ・ラブロフ, サウジアラビア, ウクライナ
ロシア, 政治, 国際, セルゲイ・ラブロフ, サウジアラビア, ウクライナ

露米代表団の協議始まる　サウジアラビアで

2025年2月18日, 16:58 (更新: 2025年2月18日, 17:58)
© 写真 : Maria Zakharova/TelegramРоссийская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде - Sputnik 日本, 1920, 18.02.2025
© 写真 : Maria Zakharova/Telegram
サイン
サウジアラビア・リヤドで18日、露米高官協議が始まった。
ロシアからはラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官が、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィトコフ中東担当特使が参加している。
協議の主なテーマは露米関係の修復。さらに、ウクライナ紛争の調停についても触れられるとみられる。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала