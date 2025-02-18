露米代表団の協議始まる サウジアラビアで
2025年2月18日, 16:58 (更新: 2025年2月18日, 17:58)
© 写真 : Maria Zakharova/TelegramРоссийская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде
© 写真 : Maria Zakharova/Telegram
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サウジアラビア・リヤドで18日、露米高官協議が始まった。
ロシアからはラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官が、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィトコフ中東担当特使が参加している。
【露米外相らの協議開始 現場の映像】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) February 18, 2025
❗️ サウジアラビア・リヤドで18日、露米高官協議が始まった。
ロシアからはラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官が、米国からはルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官、ウィトコフ中東担当特使が参加している。… https://t.co/6wbazNUQL3 pic.twitter.com/tc49h0N5A5
協議の主なテーマは露米関係の修復。さらに、ウクライナ紛争の調停についても触れられるとみられる。