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ウクライナ軍攻撃で石油施設被害 復旧に最大2ヶ月
ウクライナ軍攻撃で石油施設被害 復旧に最大2ヶ月
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露エネルギー関連企業トランスネフチは18日、前日のウクライナ軍によるドローン攻撃で、露南部のカスピ海石油パイプラインポンプ場が深刻な被害を受けたと発表した。復旧には1.5～2ヶ月かかり、カザフスタンからの石油供給が約30%減少する可能性があるとしている。 2025年2月18日, Sputnik 日本
2025-02-18T19:28+0900
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ウクライナ軍攻撃で石油施設被害 復旧に最大2ヶ月
露エネルギー関連企業トランスネフチは18日、前日のウクライナ軍によるドローン攻撃で、露南部のカスピ海石油パイプラインポンプ場が深刻な被害を受けたと発表した。復旧には1.5～2ヶ月かかり、カザフスタンからの石油供給が約30%減少する可能性があるとしている。