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ラブロフ外相 露米高官協議を総括 主な声明
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ロシアとアメリカの代表団による数年ぶりの協議を見逃してしまった人のために、スプートニクはラブロフ露外相の重要な声明を余すことなく集めた。 2025年2月19日, Sputnik 日本
2025-02-19T00:49+0900
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ラブロフ外相 露米高官協議を総括 主な声明
2025年2月19日, 00:49
(更新:
2025年2月19日, 00:50
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ロシアとアメリカの代表団による数年ぶりの協議を見逃してしまった人のために、スプートニクはラブロフ露外相の重要な声明を余すことなく集めた。
露米は、両国ができるだけ早期に互いの大使を任命することで合意した。
米国の代表との討議は非常に有意義だった。米国側がロシアの立場をよりよく理解するようになった。
近い将来、ウクライナ和平のプロセスが形成され、交渉担当者が任命されることで合意に至った。露米はウクライナに関する協議を定期的に行う。
露米は、地政学的領域と経済問題で力を結集するために全力を尽くす必要性で合意した。
ロシア代表団は米国側に、NATO軍のウクライナ駐留は容認できないと説明した。
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