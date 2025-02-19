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ゼレンスキー氏が露米直接交渉に反発、サウジ訪問を中止
ゼレンスキー氏が露米直接交渉に反発、サウジ訪問を中止
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ゼレンスキー氏は露米間で開催されたウクライナ危機の停戦交渉に反発し、米国政府代表団が待つサウジアラビアへの訪問を急きょ中止した。 2025年2月19日, Sputnik 日本
2025-02-19T12:34+0900
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米国政府代表団はロシア側との会談後にウクライナ側と会談する予定だったが、ゼレンスキー氏は露米の直接交渉に反発し、予定していたサウジアラビア訪問を取りやめた。ウクライナ側は現在、露米間で議論された内容について、情報収集を進めているとのこと。ゼレンスキー氏は19日にサウジアラビアを訪問する予定だった。サウジアラビア側はウクライナを交えた三カ国会談を露米に打診していたものの、これは拒否されたとのこと。
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ゼレンスキー氏が露米直接交渉に反発、サウジ訪問を中止
2025年2月19日, 12:34 (更新: 2025年2月19日, 12:54)
ゼレンスキー氏は露米間で開催されたウクライナ危機の停戦交渉に反発し、米国政府代表団が待つサウジアラビアへの訪問を急きょ中止した。
米国政府代表団はロシア側との会談後にウクライナ側と会談する予定だったが、ゼレンスキー氏は露米の直接交渉に反発し、予定していたサウジアラビア訪問を取りやめた。
ウクライナ側は現在、露米間で議論された内容について、情報収集を進めているとのこと。
ゼレンスキー氏は19日にサウジアラビアを訪問する予定だった。サウジアラビア側はウクライナを交えた三カ国会談を露米に打診していたものの、これは拒否されたとのこと。