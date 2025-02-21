https://sputniknews.jp/20250221/19595106.html
ウクライナ支援寄付金口座を閉鎖＝大使館
ウクライナ支援寄付金口座を閉鎖＝大使館
Sputnik 日本
在日ウクライナ大使館は、同館が開設していた寄付金専用口座の閉鎖を明らかにした。閉鎖は2月20日付。 2025年2月21日, Sputnik 日本
2025-02-21T20:03+0900
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「ウクライナ外務省の決定」としているが、詳細な理由の言及はない。「多くの日本国民の皆様及び企業・団体から義援金として膨大なサポートをいただきました。募られた資金が様々な人道支援事業に使われました」としている。寄付金の総額は不明だが、2022年3月25日時点では50億円以上が集まったと発表していた。岩屋外相によると、日本政府はこれまでに少なくとも約120億ドル（1.8兆円）以上の支援を表明してきた。
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在日ウクライナ大使館は、同館が開設していた寄付金専用口座の閉鎖を明らかにした。閉鎖は2月20日付。
「ウクライナ外務省の決定」としているが、詳細な理由の言及はない。「多くの日本国民の皆様及び企業・団体から義援金として膨大なサポートをいただきました。募られた資金が様々な人道支援事業に使われました」としている。
寄付金の総額は不明だが、2022年3月25日時点では50億円以上が集まったと発表していた。
岩屋外相によると、日本政府はこれまでに少なくとも約120億ドル（1.8兆円）以上の支援を表明してきた。