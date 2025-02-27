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新たな露米協議　トルコで開催
新たな露米協議　トルコで開催
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露米による大使館業務に関する協議が27日、トルコ・イスタンブルの米総領事公邸で始まった。スプートニク特派員が現地から伝えた。動画は露代表団が到着した際の映像。 2025年2月27日, Sputnik 日本
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新たな露米協議　トルコで開催

2025年2月27日, 16:39 (更新: 2025年2月27日, 17:09)
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Флаги России и США - Sputnik 日本, 1920, 27.02.2025
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露米による大使館業務に関する協議が27日、トルコ・イスタンブルの米総領事公邸で始まった。スプートニク特派員が現地から伝えた。動画は露代表団が到着した際の映像。
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