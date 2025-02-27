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特別軍事作戦 2月26日の概要 露国防省
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2025年2月27日, Sputnik 日本
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特別軍事作戦 2月26日の概要 露国防省
2025年2月27日, 00:22
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Прифронтовой госпиталь группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
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ロシア軍はクルスク州のオルロフカ、ポグレブキを解放した。
ウクライナ軍は各方面で最大で1015人の損失を出した。
ロシアの防空戦力は、誘導爆弾ハンマー5発、多連装ロケット砲バンパイアの砲弾19発、ドローン185機を撃墜した。
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