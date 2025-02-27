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出生数72万人、過去最少を更新

出生数72万人、過去最少を更新

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日本の厚労省が27日に発表した人口動態統計の速報値によると、2024年に生まれた新生児（外国人や在外日本人を含む）の数は、昨年より5％少ない72万988人で、過去最少を更新した。減少は9年連続。 2025年2月27日, Sputnik 日本

2025-02-27T15:21+0900

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日本人のみのデータは毎年6月に公表されるが、過去の傾向を考慮すると、70万人割れはほぼ確実視されている。また、死亡数は161万8684人で過去最多。自然増減数は過去最大の減少幅となる89万7696人のマイナスとなった。

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