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北朝鮮、核搭載可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功
北朝鮮、核搭載可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功
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北朝鮮は25日午前、核搭載可能な戦略巡行ミサイルの発射実験を行った。ミサイルは楕円軌道に沿って1587キロ飛行し、標的に命中したとのこと。 2025年2月28日, Sputnik 日本
2025-02-28T10:05+0900
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実験は西部の西朝鮮湾で行われた。実験には金正恩氏が自ら立ち会った。 実験後、金正恩氏は戦略兵器を完成させることで核抑止力と国防力をさらに引き上げるよう、軍に命じたとのこと。
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北朝鮮、核搭載可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功
北朝鮮は25日午前、核搭載可能な戦略巡行ミサイルの発射実験を行った。ミサイルは楕円軌道に沿って1587キロ飛行し、標的に命中したとのこと。
実験は西部の西朝鮮湾で行われた。実験には金正恩氏が自ら立ち会った。
実験後、金正恩氏は戦略兵器を完成させることで核抑止力と国防力をさらに引き上げるよう、軍に命じたとのこと。