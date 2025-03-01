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ロシア政府高官が習近平氏と会談、NATOのアジア展開阻止で合意
ロシア政府高官が習近平氏と会談、NATOのアジア展開阻止で合意
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北京を訪問しているロシアのショイグ国家安全保障会議書記は習近平国家主席と会談し、NATOのアジア展開を阻止することで合意した。 2025年3月1日, Sputnik 日本
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双方はASEANを中心とした地域の安全保障構造を維持する重要性を指摘し、NATOのアジア拡大がもたらすリスクを警告した。また、戦略的安全保障の協議を実施することで合意した。さらに双方は外交によりウクライナ危機を解決する重要性を確認した。
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ロシア政府高官が習近平氏と会談、NATOのアジア展開阻止で合意
2025年3月1日, 14:41 (更新: 2025年3月1日, 15:50)
北京を訪問しているロシアのショイグ国家安全保障会議書記は習近平国家主席と会談し、NATOのアジア展開を阻止することで合意した。
双方はASEANを中心とした地域の安全保障構造を維持する重要性を指摘し、NATOのアジア拡大がもたらすリスクを警告した。
また、戦略的安全保障の協議を実施することで合意した。
さらに双方は外交によりウクライナ危機を解決する重要性を確認した。