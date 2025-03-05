日本
https://sputniknews.jp/20250305/55-19624540.html
【図説】核兵器不拡散条約　発効から55年
【図説】核兵器不拡散条約　発効から55年
Sputnik 日本
核兵器不拡散条約（NPT）が発効して今日で55年を迎える。25年を有効期限としてスタートしたが1995年に無期限延長となり、現在世界191ヶ国が締約する。スプートニクはNPTの概要をインフォグラフィックでまとめた。 2025年3月5日, Sputnik 日本
2025-03-05T21:57+0900
2025-03-05T21:57+0900
インフォグラフィック
核兵器
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/05/19624005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2c8fa7c34c81d449e8c317be4d100ae.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/05/19624005_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4882e16471daad0311d33db54dcd9104.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, 核兵器, 国際, инфографика
インフォグラフィック, 核兵器, 国際, инфографика

【図説】核兵器不拡散条約　発効から55年

2025年3月5日, 21:57
サイン
核兵器不拡散条約（NPT）が発効して今日で55年を迎える。25年を有効期限としてスタートしたが1995年に無期限延長となり、現在世界191ヶ国が締約する。スプートニクはNPTの概要をインフォグラフィックでまとめた。
核兵器不拡散条約　発効から55年 - Sputnik 日本
核兵器不拡散条約　発効から55年 - Sputnik 日本
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала