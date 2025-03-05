https://sputniknews.jp/20250305/55-19624540.html
【図説】核兵器不拡散条約 発効から55年
【図説】核兵器不拡散条約 発効から55年
Sputnik 日本
核兵器不拡散条約（NPT）が発効して今日で55年を迎える。25年を有効期限としてスタートしたが1995年に無期限延長となり、現在世界191ヶ国が締約する。スプートニクはNPTの概要をインフォグラフィックでまとめた。 2025年3月5日, Sputnik 日本
2025-03-05T21:57+0900
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インフォグラフィック, 核兵器, 国際, инфографика
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【図説】核兵器不拡散条約 発効から55年
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核兵器不拡散条約（NPT）が発効して今日で55年を迎える。25年を有効期限としてスタートしたが1995年に無期限延長となり、現在世界191ヶ国が締約する。スプートニクはNPTの概要をインフォグラフィックでまとめた。