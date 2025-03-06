https://sputniknews.jp/20250306/19625662.html
ウクライナ紛争は米露の代理戦争、終わりにしたい＝米国務長官
ウクライナ紛争は米露の代理戦争、終わりにしたい＝米国務長官
Sputnik 日本
米国政府はウクライナ紛争が米国とロシアの代理戦争であることをついに認めた。ルビオ国務長官はFOXニュースのインタビューで次のように発言した。 2025年3月6日, Sputnik 日本
2025-03-06T12:17+0900
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「トランプ大統領はこれを長期にわたる膠着状態の紛争とみている。率直に言ってこれは核大国、つまりウクライナを支援する米国とロシアの代理戦争だ」このように発言したうえで、膠着した紛争は終結させる必要があると強調した。
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ウクライナ紛争は米露の代理戦争、終わりにしたい＝米国務長官
米国政府はウクライナ紛争が米国とロシアの代理戦争であることをついに認めた。ルビオ国務長官はFOXニュースのインタビューで次のように発言した。
「トランプ大統領はこれを長期にわたる膠着状態の紛争とみている。率直に言ってこれは核大国、つまりウクライナを支援する米国とロシアの代理戦争だ」
このように発言したうえで、膠着した紛争は終結させる必要があると強調した。