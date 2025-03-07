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高額療養費制度の負担上限額、引き上げを見送り

高額療養費制度の負担上限額、引き上げを見送り

Sputnik 日本

高額療養費制度の負担上限額の引き上げについて、政府は与野党からさらなる見直しを求める意見が出ていることから、8月の引き上げを見送る方針を固めた。 2025年3月7日, Sputnik 日本

2025-03-07T11:24+0900

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政府は物価や賃金の上昇を踏まえ、負担上限額の引き上げを目指していたが、野党やがん患者らが引き上げの凍結を強く求めていたのに加え、与党の参議院側を中心に国民の理解が十分に得られていないとしてさらなる見直しを求める意見が出ていた。石破首相は7日中にもがん患者の団体と面会し、方針を明らかにしたい考え。

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