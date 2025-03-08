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ウクライナ軍、2週間以内に露クルスク州から撤退＝米メディア
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ロシア連邦クルスク州に侵攻しているウクライナ軍の精鋭部隊は補給路をほぼ断たれたことから、2週間以内に撤退する。ニューヨーク・タイムズ紙がウクライナ軍の消息筋を引用して報じた。 2025年3月8日, Sputnik 日本
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ウクライナ軍はこの陽動作戦で大規模な損害を被った。ロシア国防省によると、ウクライナ軍の損失は以下の通り。兵士6万5400人、戦車386両、歩兵戦闘車296両、装甲兵員輸送車257両、装甲戦闘車両2137両、車両2328台、大砲516門、多連装ロケットシステム発射装置52基、対空ミサイルシステム発射装置25基、対空自走砲1門。
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ウクライナ軍、2週間以内に露クルスク州から撤退＝米メディア
2025年3月8日, 11:06 (更新: 2025年3月8日, 12:07)
ロシア連邦クルスク州に侵攻しているウクライナ軍の精鋭部隊は補給路をほぼ断たれたことから、2週間以内に撤退する。ニューヨーク・タイムズ紙がウクライナ軍の消息筋を引用して報じた。
ウクライナ軍はこの陽動作戦で大規模な損害を被った。ロシア国防省によると、ウクライナ軍の損失は以下の通り。
兵士6万5400人、戦車386両、歩兵戦闘車296両、装甲兵員輸送車257両、装甲戦闘車両2137両、車両2328台、大砲516門、多連装ロケットシステム発射装置52基、対空ミサイルシステム発射装置25基、対空自走砲1門。