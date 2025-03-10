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ウクライナ支援再開はまだ、和平への意思が不十分＝トランプ氏
ウクライナ支援再開はまだ、和平への意思が不十分＝トランプ氏
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米国のドナルド・トランプ大統領は、ゼレンスキー政権が鉱物資源に関する協定に署名すれば、ウクライナ支援を再開するかとの質問にこのように答えた。 2025年3月10日, Sputnik 日本
2025-03-10T18:14+0900
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ドナルド・トランプ, ウクライナ, 政治, 国際
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ウクライナ支援再開はまだ、和平への意思が不十分＝トランプ氏

2025年3月10日, 18:14
© AP Photo / Mystyslav ChernovВстреча Трампа и Зеленского
Встреча Трампа и Зеленского - Sputnik 日本, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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米国のドナルド・トランプ大統領は、ゼレンスキー政権が鉱物資源に関する協定に署名すれば、ウクライナ支援を再開するかとの質問にこのように答えた。

「ウクライナは資源協定にサインするだろう。だが、我々は彼らが和平を望むようになってほしい、そうだろう？今は必要なレベルとはいえない。まだ不十分だが、そうなる。この2、3日中に目に見えるようになるだろう」

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