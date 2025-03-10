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【図説】東京大空襲から80年
【図説】東京大空襲から80年
Sputnik 日本
1945年3月9日から10日にかけての夜、米軍は東京都区部に対し大規模な無差別爆撃を実施した。数十万発の焼夷弾が投下され、町は一夜にして火の海となり、多くの住民の命が奪われた。空襲から80年を迎えた今日、スプートニクは東京が一晩で被った被害をインフォグラフィックでまとめた。 2025年3月10日, Sputnik 日本
2025-03-10T11:11+0900
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【図説】東京大空襲から80年
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1945年3月9日から10日にかけての夜、米軍は東京都区部に対し大規模な無差別爆撃を実施した。数十万発の焼夷弾が投下され、町は一夜にして火の海となり、多くの住民の命が奪われた。空襲から80年を迎えた今日、スプートニクは東京が一晩で被った被害をインフォグラフィックでまとめた。