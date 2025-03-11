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【図説】東日本大震災から14年
【図説】東日本大震災から14年
Sputnik 日本
2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源として観測史上最大規模の巨大地震が発生した。死者は2万人近くに及び、14年たった今も2550人が行方不明となっている。あの日東日本を襲った未曾有の被害を、スプートニクがインフォグラフィックで振り返る。 2025年3月11日, Sputnik 日本
2025-03-11T11:01+0900
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インフォグラフィック
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インフォグラフィック, инфографика
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【図説】東日本大震災から14年
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2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源として観測史上最大規模の巨大地震が発生した。死者は2万人近くに及び、14年たった今も2550人が行方不明となっている。あの日東日本を襲った未曾有の被害を、スプートニクがインフォグラフィックで振り返る。