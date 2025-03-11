【図説】東日本大震災から14年

2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源として観測史上最大規模の巨大地震が発生した。死者は2万人近くに及び、14年たった今も2550人が行方不明となっている。あの日東日本を襲った未曾有の被害を、スプートニクがインフォグラフィックで振り返る。