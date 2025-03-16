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「ヨーロシマにさようなら」、ベルリン市民がドイツの軍事費増額計画に抗議
「ヨーロシマにさようなら」、ベルリン市民がドイツの軍事費増額計画に抗議
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ベルリン市民が都心のブランデンブルク門近くで抗議活動を行い、増大する国防費の財源として国家債務の大幅な増加を認めるドイツ基本法の改正案に抗議した。 2025年3月16日, Sputnik 日本
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現場の横断幕には「ヨーロシマ（第二のヒロシマ・ヨーロッパ）に反対」、「我が国は平和を望む」、「平和のためには武器ではなく交渉を」、「米国の中距離兵器配備に反対」などのメッセージが記されている。
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「ヨーロシマにさようなら」、ベルリン市民がドイツの軍事費増額計画に抗議
2025年3月16日, 09:31 (更新: 2025年3月16日, 14:33)
ベルリン市民が都心のブランデンブルク門近くで抗議活動を行い、増大する国防費の財源として国家債務の大幅な増加を認めるドイツ基本法の改正案に抗議した。
現場の横断幕には「ヨーロシマ（第二のヒロシマ・ヨーロッパ）に反対」、「我が国は平和を望む」、「平和のためには武器ではなく交渉を」、「米国の中距離兵器配備に反対」などのメッセージが記されている。