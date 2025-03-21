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【図説】セルゲイ・ラブロフ露外相の名言集
【図説】セルゲイ・ラブロフ露外相の名言集
Sputnik 日本
3月21日、ロシアのラブロフ外相は75歳の誕生日を迎えた。ラブロフ氏のこれまでの印象的な発言を、スプートニクが厳選してお届けする。 2025年3月21日, Sputnik 日本
2025-03-21T21:45+0900
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【図説】セルゲイ・ラブロフ露外相の名言集
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3月21日、ロシアのラブロフ外相は75歳の誕生日を迎えた。ラブロフ氏のこれまでの印象的な発言を、スプートニクが厳選してお届けする。