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個人が保有する金融資産が過去最高の2230兆円
個人が保有する金融資産が過去最高の2230兆円
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個人が保有する預金や株式などの金融資産は去年12月末の時点で2230兆円となり、前年同時期と比べて4％増加し、過去最高を更新。 2025年3月21日, Sputnik 日本
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このうち「株式など」は9.5％増えて298兆円、「投資信託」は27.4％増えて136兆円、「現金・預金」は0.6％増えて1134兆円となった。
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個人が保有する金融資産が過去最高の2230兆円
2025年3月21日, 12:28 (更新: 2025年3月21日, 13:22)
個人が保有する預金や株式などの金融資産は去年12月末の時点で2230兆円となり、前年同時期と比べて4％増加し、過去最高を更新。
このうち「株式など」は9.5％増えて298兆円、「投資信託」は27.4％増えて136兆円、「現金・預金」は0.6％増えて1134兆円となった。