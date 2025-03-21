特別軍事作戦　3月20日の概要　露国防省

ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾JDAM 5発と、米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾1発とドローン225機を撃墜した。

ウクライナ軍は過去24時間で最多で1320 人の人員を失った。