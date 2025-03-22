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成田空港で国際線を利用した外国人の数が過去最高の2179万人
成田空港で国際線を利用した外国人の数が過去最高の2179万人
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去年1年間に成田空港で国際線を利用した外国人の数はインバウンド需要の高まりを受け、2年前より36％増え、2179万人となった。 2025年3月22日, Sputnik 日本
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一方、日本人の国際線利用者数は794万人で、2年前より増えたものの、コロナ前の半分にとどまっている。円安によってインバウンド需要が高まり外国人の観光客が増えた一方で、日本人が海外旅行を控えるようになったことなどが背景にある。
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成田空港で国際線を利用した外国人の数が過去最高の2179万人
2025年3月22日, 12:49 (更新: 2025年3月22日, 15:06)
去年1年間に成田空港で国際線を利用した外国人の数はインバウンド需要の高まりを受け、2年前より36％増え、2179万人となった。
一方、日本人の国際線利用者数は794万人で、2年前より増えたものの、コロナ前の半分にとどまっている。
円安によってインバウンド需要が高まり外国人の観光客が増えた一方で、日本人が海外旅行を控えるようになったことなどが背景にある。