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大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと48日
大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと48日
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1945年5月9日、史上最多の犠牲者を出した大祖国戦争（独ソ戦）が終結した。スプートニクは戦勝80年を記念し、最後の80日間のソ連軍の戦況を1日ごとに追い、特集としてお届けする。 2025年3月22日, Sputnik 日本
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勝利まであと48日、1945年3月22日のソ連軍の戦況をお伝えする。
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大祖国戦争戦勝80周年：ソ連軍、勝利への軌跡 勝利まで、あと48日
2025年3月22日, 23:14 (更新: 2025年3月22日, 23:17)
1945年5月9日、史上最多の犠牲者を出した大祖国戦争（独ソ戦）が終結した。スプートニクは戦勝80年を記念し、最後の80日間のソ連軍の戦況を1日ごとに追い、特集としてお届けする。
勝利まであと48日、1945年3月22日のソ連軍の戦況をお伝えする。