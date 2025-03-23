ロシア軍の「ツェントル」（中央方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は500人超。 ロシア軍の「ツェントル」（中央方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は500人超。

ロシアの防空システムは戦闘機ミグ29を破壊した。 ロシアの防空システムは戦闘機ミグ29を破壊した。

ロシア軍の「ザーパド」（西方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は220人。 ロシア軍の「ザーパド」（西方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は220人。

ロシア軍の「ユーグ」（南方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は最大315人。 ロシア軍の「ユーグ」（南方面）部隊の担当地域におけるウクライナ軍の人的損失は最大315人。