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ロシア人記者が特別軍事作戦ゾーンで死亡

ロシア人記者が特別軍事作戦ゾーンで死亡

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露「イズベスチヤ」紙は、特別軍事作戦ゾーンのハリコフ州クピャンスク方面で取材中で同紙のアレクサンドル・フョドルチャク記者の死亡を発表した。同紙によれば、記者は最後のルポを昨日撮影したばかりだった。 2025年3月25日, Sputnik 日本

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死亡の状況については現在、確認作業が行われている。

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