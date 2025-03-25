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天皇陛下、ブラジル大統領を皇居で歓迎
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天皇皇后両陛下は25日、来日中のブラジルのルラ大統領と皇居で会見した。皇居での国賓歓迎行事は2019年のトランプ米大統領以来、6年ぶり。映像はブラジル政府系テレビの中継映像より。 2025年3月25日, Sputnik 日本
2025-03-25T14:35+0900
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天皇陛下、ブラジル大統領を皇居で歓迎
天皇皇后両陛下は25日、来日中のブラジルのルラ大統領と皇居で会見した。皇居での国賓歓迎行事は2019年のトランプ米大統領以来、6年ぶり。映像はブラジル政府系テレビの中継映像より。