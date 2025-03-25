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75歳以上のATM利用額、上限30万円に 警察庁、特殊詐欺対策として

75歳以上のATM利用額、上限30万円に 警察庁、特殊詐欺対策として

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高齢者が巻き込まれる特殊詐欺被害が深刻化している状況を受け、警察庁は、75歳以上によるATMの1日当たりの利用限度額について30万円に制限する方向で検討していることが分かった。読売新聞などが報じた。 2025年3月25日, Sputnik 日本

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警察庁によると、2024年の特殊詐欺事件の被害額は過去最悪となる約722億円で、3年連続で前年を上回った。 ATMの利用限度額は現在、各金融機関がそれぞれ決めており、制度で一律に制限すれば初めてとなる。出入金が多い個人事業主については、制限の対象外とすることも検討しているという。 警察庁は、犯罪収益移転防止法に関連する規則の改正に向けて、全国銀行協会などと調整を進めているとのこと。

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