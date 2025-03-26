日本
https://sputniknews.jp/20250326/19683609.html
元スプートニク勤務の戦場記者が死亡　露ベルゴロド州で取材中
元スプートニク勤務の戦場記者が死亡　露ベルゴロド州で取材中
Sputnik 日本
露テレビ局「第1チャンネル」の戦場記者アンナ・プロコフィエワ氏（35）が、職務遂行中に死亡した。同局広報部が明らかにした。ウクライナと国境を接するベルゴロド州に取材のため滞在中だった。 2025年3月26日, Sputnik 日本
2025-03-26T17:46+0900
2025-03-26T17:46+0900
社会
ロシア
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/1a/19683672_0:280:960:820_1920x0_80_0_0_fffa4076b35f060b1cb14122e16724c1.jpg
広報によると、共に取材にあたっていたドミトリー・ボルコフ氏も負傷した。取材班はウクライナ軍の地雷の爆発に巻き込まれたという。プロコフィエワ氏は2020～2022年、スプートニクのスペイン語課で勤務していた。人道支援を集めるプロジェクトを手がけ、退社後は特別軍事作戦ゾーンに人道援助へ向かった。その後、「第1チャンネル」の戦場記者として勤務していた。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/1a/19683672_0:275:960:995_1920x0_80_0_0_ce4dc2da0b99c6ea7c1ad7c7026b2cc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
社会, ロシア, ウクライナ
社会, ロシア, ウクライナ

元スプートニク勤務の戦場記者が死亡　露ベルゴロド州で取材中

2025年3月26日, 17:46
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева - Sputnik 日本, 1920, 26.03.2025
サイン
露テレビ局「第1チャンネル」の戦場記者アンナ・プロコフィエワ氏（35）が、職務遂行中に死亡した。同局広報部が明らかにした。ウクライナと国境を接するベルゴロド州に取材のため滞在中だった。
広報によると、共に取材にあたっていたドミトリー・ボルコフ氏も負傷した。取材班はウクライナ軍の地雷の爆発に巻き込まれたという。
プロコフィエワ氏は2020～2022年、スプートニクのスペイン語課で勤務していた。人道支援を集めるプロジェクトを手がけ、退社後は特別軍事作戦ゾーンに人道援助へ向かった。その後、「第1チャンネル」の戦場記者として勤務していた。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала