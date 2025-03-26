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特別軍事作戦 3月25日の概要 露国防省
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ロシア軍はドネツク人民共和国のミールノエ村とザポロジエ州のマールィエ・シェルバキ村を解放した。 2025年3月26日, Sputnik 日本
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ロシア軍はドネツク人民共和国のミールノエ村とザポロジエ州のマールィエ・シェルバキ村を解放した。ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾 JDAM 1発と、ドローン92機を撃墜した。
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特別軍事作戦 3月25日の概要 露国防省
2025年3月26日, 00:51
特別軍事作戦 3月25日の概要 露国防省
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ロシア軍はドネツク人民共和国のミールノエ村とザポロジエ州のマールィエ・シェルバキ村を解放した。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍の米国製誘導爆弾 JDAM 1発と、ドローン92機を撃墜した。
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