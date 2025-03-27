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ロシア軍、クルスク州で超激レアの英国製車両を破壊
ロシア軍、クルスク州で超激レアの英国製車両を破壊
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ロシア軍はクルスク州スジャ地区で英国製のCRARRV(チャレンジャー装甲修理回収車)を撃破した。 2025年3月27日, Sputnik 日本
2025-03-27T10:47+0900
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これはウクライナ軍が運用するNATOの主力戦車「チャレンジャー2」を戦場で回収できる貴重な車両。英国はこの車両をウクライナにたった2両しか供与していない。CRARRVの製造台数はわずか84両。そのうち80両を英陸軍が保有する。
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ロシア軍、クルスク州で超激レアの英国製車両を破壊
2025年3月27日, 10:47 (更新: 2025年3月27日, 14:15)
ロシア軍はクルスク州スジャ地区で英国製のCRARRV(チャレンジャー装甲修理回収車)を撃破した。
これはウクライナ軍が運用するNATOの主力戦車「チャレンジャー2」を戦場で回収できる貴重な車両。英国はこの車両をウクライナにたった2両しか供与していない。
CRARRVの製造台数はわずか84両。そのうち80両を英陸軍が保有する。