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カナダ首相「我々への直接攻撃だ」 米関税に猛反発
カナダ首相「我々への直接攻撃だ」 米関税に猛反発
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米トランプ政権による自動車関税発表を受け、日本の石破首相が「あらゆる選択肢を検討中」のなか、カナダのカーニー首相は「労働者、企業、国を守る」と述べ、報復関税の可能性についても言及した。 2025年3月27日, Sputnik 日本
2025-03-27T19:11+0900
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カナダ首相「我々への直接攻撃だ」 米関税に猛反発
米トランプ政権による自動車関税発表を受け、日本の石破首相が「あらゆる選択肢を検討中」のなか、カナダのカーニー首相は「労働者、企業、国を守る」と述べ、報復関税の可能性についても言及した。