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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20250328/19691367.html
ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省
ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省
Sputnik 日本
ウクライナはロシアのエネルギー・インフラへの攻撃停止に同意したにもかかわらず、宇軍は過去24時間にエネルギー施設へ攻撃をし続けている。ロシア国防省が発表した。 2025年3月28日, Sputnik 日本
2025-03-28T00:55+0900
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3月26日17時頃、露ブリャンスク州の高圧送電線にウクライナ軍がドローン攻撃を行い、停電した。 クリミアのグレボフスコエ地上型ガス貯蔵庫へも攻撃の試みがあった。 この他、ブリャンスク州で3月27日朝7時頃、変圧変電所を標的にした砲撃の結果、施設は現在使用不能になっている。
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ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省

2025年3月28日, 00:55
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ウクライナ - Sputnik 日本, 1920, 28.03.2025
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ウクライナはロシアのエネルギー・インフラへの攻撃停止に同意したにもかかわらず、宇軍は過去24時間にエネルギー施設へ攻撃をし続けている。ロシア国防省が発表した。
3月26日17時頃、露ブリャンスク州の高圧送電線にウクライナ軍がドローン攻撃を行い、停電した。
クリミアのグレボフスコエ地上型ガス貯蔵庫へも攻撃の試みがあった。
この他、ブリャンスク州で3月27日朝7時頃、変圧変電所を標的にした砲撃の結果、施設は現在使用不能になっている。
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