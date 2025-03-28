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ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省
ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省
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ウクライナはロシアのエネルギー・インフラへの攻撃停止に同意したにもかかわらず、宇軍は過去24時間にエネルギー施設へ攻撃をし続けている。ロシア国防省が発表した。 2025年3月28日, Sputnik 日本
2025-03-28T00:55+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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3月26日17時頃、露ブリャンスク州の高圧送電線にウクライナ軍がドローン攻撃を行い、停電した。 クリミアのグレボフスコエ地上型ガス貯蔵庫へも攻撃の試みがあった。 この他、ブリャンスク州で3月27日朝7時頃、変圧変電所を標的にした砲撃の結果、施設は現在使用不能になっている。
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ウクライナは合意違反を続行＝ロシア国防省
ウクライナはロシアのエネルギー・インフラへの攻撃停止に同意したにもかかわらず、宇軍は過去24時間にエネルギー施設へ攻撃をし続けている。ロシア国防省が発表した。
3月26日17時頃、露ブリャンスク州の高圧送電線にウクライナ軍がドローン攻撃を行い、停電した。
クリミアのグレボフスコエ地上型ガス貯蔵庫へも攻撃の試みがあった。
この他、ブリャンスク州で3月27日朝7時頃、変圧変電所を標的にした砲撃の結果、施設は現在使用不能になっている。