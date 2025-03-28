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ロシアの外貨準備高が過去最高値に
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ロシアの外貨準備高は過去最高の6504億ドルに達した。ロシア中央銀行が発表した。 2025年3月28日, Sputnik 日本
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2023年の1年間でロシアの外貨準備高は2.9％増、2024年にはさらに1.76％増加した。2024年、世界の外貨準備高ランキングでロシアは7位を占めた。ロシアの外貨準備高のこれまでの最高値は2022年2月18日に記録した6432億ドルだった。
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ロシアの外貨準備高が過去最高値に
2025年3月28日, 02:33
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ロシアの外貨準備高は過去最高の6504億ドルに達した。ロシア中央銀行が発表した。
2023年の1年間でロシアの外貨準備高は2.9％増、2024年にはさらに1.76％増加した。2024年、世界の外貨準備高ランキングでロシアは7位を占めた。
ロシアの外貨準備高のこれまでの最高値は2022年2月18日に記録した6432億ドルだった。
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