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革命が終わる日、米国はもっと良い形になっているだろう＝マスク氏
革命が終わる日、米国はもっと良い形になっているだろう＝マスク氏
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マスク氏はFOXニュースの取材に応じた中で、トランプ政権の改革を独立戦争以来、最大の革命と呼んだ。そしてこの革命が間に合わなければ、「米国という船は沈むだろう」と警告した。 2025年3月28日, Sputnik 日本
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マスク氏は政府支出を1兆ドル近く（150兆円）削減すると表明している。
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革命が終わる日、米国はもっと良い形になっているだろう＝マスク氏
2025年3月28日, 10:59 (更新: 2025年3月28日, 11:11)
マスク氏はFOXニュースの取材に応じた中で、トランプ政権の改革を独立戦争以来、最大の革命と呼んだ。そしてこの革命が間に合わなければ、「米国という船は沈むだろう」と警告した。
マスク氏は政府支出を1兆ドル近く（150兆円）削減すると表明している。