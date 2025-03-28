特別軍事作戦　3月27日の概要　露国防省

ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナ軍のMiG-29を1機、米国製誘導爆弾JDAM2発、米国製多連装ロケットシステムHIMARSのロケット弾1発、ドローン137機を撃墜した。

ウクライナ軍は過去24時間で約1250人の人員を失った。