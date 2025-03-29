https://sputniknews.jp/20250329/140-19696399.html
ミャンマー大地震 死者140人超
ミャンマー大地震 死者140人超
Sputnik 日本
ミャンマー大地震の犠牲者数は日本時間3月28日23時すぎの時点でミャンマー全土で死者144人、負傷者700人以上に達した。同国ミン・アウン・フライン首相が国営放送で発表。 2025年3月29日, Sputnik 日本
2025-03-29T00:00+0900
2025-03-29T00:00+0900
2025-03-29T00:00+0900
アジア
ミャンマー
国際
地震
https://cdn1.img.sputniknews.jp/images/sharing/article/jpn/19696399.jpg?1743174046
同首相は、地震被害は拡大する見通しだとし、外国からの支援を歓迎すると表明した。 共同通信が報じた。
ミャンマー
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
アジア, ミャンマー, 国際, 地震
ミャンマー大地震 死者140人超
ミャンマー大地震の犠牲者数は日本時間3月28日23時すぎの時点でミャンマー全土で死者144人、負傷者700人以上に達した。同国ミン・アウン・フライン首相が国営放送で発表。
同首相は、地震被害は拡大する見通しだとし、外国からの支援を歓迎すると表明した。 共同通信が報じた。