ミャンマー大地震 死者1600人超え 日本人1人と連絡不通

© AP Photo / Aung Shine Oo ミャンマー大地震 © AP Photo / Aung Shine Oo

ミャンマーの死者は1600人を超えた。負傷者は3400人以上、139人が行方不明。新華社通信が地元政府の発表を引用して報道。