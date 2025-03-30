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「ナチスの車を買うな」、米国の各地でテスラ車の不買活動が勃発
「ナチスの車を買うな」、米国の各地でテスラ車の不買活動が勃発
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SNSでは「テスラ潰し」（#TeslaTakedown）のハッシュタグで様々な抗議活動の動画が拡散されている。 2025年3月30日, Sputnik 日本
2025-03-30T12:54+0900
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マスク氏はLGBTQ+支援やウクライナ支援を批判、政府支出の大幅な削減を目指している。
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SNSでは「テスラ潰し」（#TeslaTakedown）のハッシュタグで様々な抗議活動の動画が拡散されている。
マスク氏はLGBTQ+支援やウクライナ支援を批判、政府支出の大幅な削減を目指している。