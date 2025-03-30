https://sputniknews.jp/20250330/19700947.html
金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
Sputnik 日本
ウクライナ国防省は宇宙政策部門の創設を発表、これにより宇宙軍創設への第一歩を踏み出した。 2025年3月30日, Sputnik 日本
2025-03-30T14:27+0900
2025-03-30T14:27+0900
2025-03-30T14:27+0900
ウクライナ
ウォロディミル・ゼレンスキー
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/1c/18295673_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cd590a92719e2aba9bc5ec12311f0050.jpg
ウクライナは2030年までに、軍事衛星のネットワークに加え、航空警報システムや宇宙空間の管理を構築したい考え。ゼレンスキー氏は2024年11月、373億ドル以上の赤字を抱える2025年のウクライナ予算案を承認した。ウクライナ当局は西側パートナーの援助で不足分を補う計画を立てている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/1c/18295673_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_f1251042c0209e6803fbe511d37e8479.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウクライナ, ウォロディミル・ゼレンスキー, 政治
ウクライナ, ウォロディミル・ゼレンスキー, 政治
金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
ウクライナ国防省は宇宙政策部門の創設を発表、これにより宇宙軍創設への第一歩を踏み出した。
ウクライナは2030年までに、軍事衛星のネットワークに加え、航空警報システムや宇宙空間の管理を構築したい考え。
ゼレンスキー氏は2024年11月、373億ドル以上の赤字を抱える2025年のウクライナ予算案を承認した。ウクライナ当局は西側パートナーの援助で不足分を補う計画を立てている。