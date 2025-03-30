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金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
Sputnik 日本
ウクライナ国防省は宇宙政策部門の創設を発表、これにより宇宙軍創設への第一歩を踏み出した。 2025年3月30日, Sputnik 日本
2025-03-30T14:27+0900
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ウクライナ
ウォロディミル・ゼレンスキー
政治
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ウクライナは2030年までに、軍事衛星のネットワークに加え、航空警報システムや宇宙空間の管理を構築したい考え。ゼレンスキー氏は2024年11月、373億ドル以上の赤字を抱える2025年のウクライナ予算案を承認した。ウクライナ当局は西側パートナーの援助で不足分を補う計画を立てている。
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金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手

2025年3月30日, 14:27
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手
金は無いが夢はある、ゼレンスキー氏がウクライナ宇宙軍の創設に着手 - Sputnik 日本, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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ウクライナ国防省は宇宙政策部門の創設を発表、これにより宇宙軍創設への第一歩を踏み出した。
ウクライナは2030年までに、軍事衛星のネットワークに加え、航空警報システムや宇宙空間の管理を構築したい考え。
ゼレンスキー氏は2024年11月、373億ドル以上の赤字を抱える2025年のウクライナ予算案を承認した。ウクライナ当局は西側パートナーの援助で不足分を補う計画を立てている。
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