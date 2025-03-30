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ヘグセス米国防長官 訪日で在日米軍兵の体力チェック

ヘグセス米国防長官 訪日で在日米軍兵の体力チェック

Sputnik 日本

訪日中のヘグセス米国防長官は駐日米軍の体力チェックを行い、自分のXアカウントにその動画を発表した。 2025年3月30日, Sputnik 日本

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ヘグセス長官はこの前に中谷防衛相、石破首相を表敬訪問している。中谷防衛相とは自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」の発足を受けて、在日米軍にも作戦指揮の権限を持つ「統合軍司令部」を設けることを巡り意見を交わした。ヘグセス長官は駐日米軍の刷新計画を宣言し、日本は「中国の暴力」と戦う上で何にも代えがたい国だと指摘した。さらに、地域における「中国の暴力的な軍事行為」を目の当たりにして、日米双方が自国の軍事ポテンシャルを強化することが不可欠と強調している。

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