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トランプ政権とウクライナ戦争の行方に関するシンポジウムが開催
トランプ政権とウクライナ戦争の行方に関するシンポジウムが開催
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都内で30日、独立言論フォーラム（ISF）が主催するシンポジウム「トランプ政権とウクライナ戦争の行方～戦争終結に何が必要か〜」が開かれ、スプートニク特派員が取材のために参加した。 2025年3月30日, Sputnik 日本
2025-03-30T23:13+0900
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シンポジウムでは立命館大学名誉教授の安斎育郎氏、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏、青山学院大学名誉教授の羽場久美子氏、政治団体「一水会」の木村三浩代表、アジアインスティチュート所長のイマニュエル・パストリッチ氏が登壇し、講演を行った。
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都内で30日、独立言論フォーラム（ISF）が主催するシンポジウム「トランプ政権とウクライナ戦争の行方～戦争終結に何が必要か〜」が開かれ、スプートニク特派員が取材のために参加した。
シンポジウムでは立命館大学名誉教授の安斎育郎氏、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏、青山学院大学名誉教授の羽場久美子氏、政治団体「一水会」の木村三浩代表、アジアインスティチュート所長のイマニュエル・パストリッチ氏が登壇し、講演を行った。