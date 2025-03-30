https://sputniknews.jp/20250330/19702951.html

トランプ政権とウクライナ戦争の行方に関するシンポジウムが開催

トランプ政権とウクライナ戦争の行方に関するシンポジウムが開催

Sputnik 日本

都内で30日、独立言論フォーラム（ISF）が主催するシンポジウム「トランプ政権とウクライナ戦争の行方～戦争終結に何が必要か〜」が開かれ、スプートニク特派員が取材のために参加した。 2025年3月30日, Sputnik 日本

2025-03-30T23:13+0900

2025-03-30T23:13+0900

2025-03-30T23:13+0900

政治

国内

ウクライナ

ドナルド・トランプ

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/03/1e/19702797_0:211:2890:1837_1920x0_80_0_0_c2a41392845a1bcffeeb2b186277ae46.jpg

シンポジウムでは立命館大学名誉教授の安斎育郎氏、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏、青山学院大学名誉教授の羽場久美子氏、政治団体「一水会」の木村三浩代表、アジアインスティチュート所長のイマニュエル・パストリッチ氏が登壇し、講演を行った。

国内

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 国内, ウクライナ, ドナルド・トランプ