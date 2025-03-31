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トランプ氏は戦争停止に懸命に努力＝安斎氏
トランプ氏は戦争停止に懸命に努力＝安斎氏
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国際的な和平にむけた努力を高く評価したい。立命館大学名誉教授の安斎育郎氏はスプートニクに対し、トランプ氏の活動を「ロシアとの意思疎通を密にとって進める優れた構造」だと語った。 2025年3月31日, Sputnik 日本
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トランプ氏は戦争停止に懸命に努力＝安斎氏
国際的な和平にむけた努力を高く評価したい。立命館大学名誉教授の安斎育郎氏はスプートニクに対し、トランプ氏の活動を「ロシアとの意思疎通を密にとって進める優れた構造」だと語った。