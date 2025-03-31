https://sputniknews.jp/20250331/19703792.html
トランプ氏はニュートラルな立場で和平に仲介＝東郷氏
トランプ氏はニュートラルな立場で和平に仲介＝東郷氏
Sputnik 日本
どちらが悪いかの堂々巡りの議論を止め、最重要事項は戦争停止とするトランプ氏は「全く別のアプローチ」。元外務省欧亜局長の東郷和彦氏はスプートニクに対し、「ニュートラルな仲介者」として紛争解決を図るトランプ氏にぜひ成功してほしいと語った。 2025年3月31日, Sputnik 日本
2025-03-31T05:11+0900
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トランプ氏はニュートラルな立場で和平に仲介＝東郷氏
どちらが悪いかの堂々巡りの議論を止め、最重要事項は戦争停止とするトランプ氏は「全く別のアプローチ」。元外務省欧亜局長の東郷和彦氏はスプートニクに対し、「ニュートラルな仲介者」として紛争解決を図るトランプ氏にぜひ成功してほしいと語った。