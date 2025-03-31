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露中関係は第三者に向けたものではない＝専門家
露中関係は第三者に向けたものではない＝専門家
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華東師範大学の梅兵（メイ・ビン）党委員会書紀は、バルダイ国際討論クラブの露中会議で、「国際情勢がどう変化しても中露関係は着実に発展し国際社会に安定と前向きなエネルギーをもたらすだろう」と述べた。 2025年3月31日, Sputnik 日本
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露中関係は第三者に向けたものではない＝専門家

2025年3月31日, 21:02
華東師範大学の梅兵（メイ・ビン）党委員会書紀
華東師範大学の梅兵（メイ・ビン）党委員会書紀 - Sputnik 日本, 1920, 31.03.2025
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華東師範大学の梅兵（メイ・ビン）党委員会書紀は、バルダイ国際討論クラブの露中会議で、「国際情勢がどう変化しても中露関係は着実に発展し国際社会に安定と前向きなエネルギーをもたらすだろう」と述べた。
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